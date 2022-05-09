Кызыл, , 13:34 — REGNUM В столице Тувы Кызыле в рамках празднования 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне состоялось шествие «Бессмертного полка». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

«Бессмертный полк» в Кызыле, Тува Правительство Тувы

«Полторы тысячи человек шли, неся в руках портреты своих прадедов — героев-победителей, отвоевавших мир у фашистов ценой своей жизни», — отметили в правительстве.

Напомним, ранее власти региона анонсировали, что в акции могут принять участие родственники тех, кто погиб в ходе проведения специальной военной операции на Украине.

Читайте ранее в этом сюжете: Портреты погибших на Украине военных пронесут в «Бессмертном полку» в Туве