Брянск, , 13:49 — REGNUM Интерактивные площадки «Ратные страницы истории России» будут работать 9 мая в Брянске, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской администрации.

Праздничный Брянск https://bga32.ru

Торжественные мероприятия в День Победы в Брянске начались с возложения цветов и венков к стеле Воинской славы на Кургане Бессмертия и к воинскому захоронению в Советском районе Брянска.

На главной площади города прошёл торжественный марш, посвященный 77-й годовщине Победы, с участием парадных расчётов силовых структур, членов детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия», воспитанников кадетских корпусов.

По проспекту Ленина до Кургана Бессмертия пройдёт шествие «Бессмертный полк».

Гости праздничных площадок увидят концертные программы, станут участниками интерактивных зон, фотовыставок, спортивных состязаний. На площади Воинской славы откроются «Ратные страницы истории России» — зрителям расскажут о подвигах Александра Невского, Куликовской битве и Бородинском сражении, походах Петра I, Первой Мировой войне, партизанском движении времён Великой Отечественной войны.

На Кургане Бессмертия до 22:00 запланирована большая концертная программа с участием лучших творческих коллективов и исполнителей региона. Завершится праздник фейерверком.