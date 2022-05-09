Донецк, , 13:32 — REGNUM ВСУ снова обстреляли Ясиноватую из «Градов». Об этом 9 мая сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️13:15 — н.п. Авдеевка — н.п. Ясиноватая: выпущено 5 ракет из БМ-21 «Град», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ выпустили по Ясиноватой так же 5 ракет из БМ-21 «Град».

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