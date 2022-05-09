Кемерово, , 13:34 — REGNUM В Кемерове во дворах фронтовиков разворачиваются небольшие парады и театрализованные представления. Об этом ИА REGNUM рассказали в мэрии города.

Парад перед домом ветерана в Кемерове t. me/KemAdmOnline

Так, во дворе ветерана Григория Ивановича Кузнецова ребята военно-патриотического центра «Вымпел-Кузбасс» исполнили известные патриотические песни. Григорий Кузнецов прошёл Забайкальский фронт, принимал участие в советско-японской войне.

Юнармейцы прошли торжественным маршем под окнами дома участника Великой Отечественной войны Александра Ивановича Мартюшева. Он ушёл на фронт в 17 лет, воевал на Западном направлении, победу встретил в Прибалтике.

Отметим, что в Кемерове проживают 47 участников Великой Отечественной войны и 939 тружеников тыла.