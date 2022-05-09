Москва, , 13:30 — REGNUM В Варшаве в ходе возложения венка на кладбище советских воинов совершено нападение на Посла России в Польше Сергея Андреева и сопровождавших его российских дипломатов. «Поклонники неонацизма в очередной раз обнажили своё лицо — и оно кровавое», — заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Мария Захарова Mid.ru

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«Снос памятников героям Второй мировой, осквернение могил, а теперь и срыв церемонии возложения цветов в святой для каждого порядочного человека день доказывают и без того очевидное — на Западе задан курс на реинкарнацию фашизма. Но, как я уже говорила, нас нельзя запугать», — написала она в Telegram-канале.

«Страшно должно быть жителям Европы от собственного отражения в зеркале», — отметила она.

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