Москва, 9 мая, 2022, 13:30 — ИА Регнум. В Варшаве в ходе возложения венка на кладбище советских воинов совершено нападение на посла России в Польше Сергея Андреева и сопровождавших его российских дипломатов. «Поклонники неонацизма в очередной раз обнажили своё лицо — и оно кровавое», — заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Mid.ru Мария Захарова

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«Снос памятников героям Второй мировой, осквернение могил, а теперь и срыв церемонии возложения цветов в святой для каждого порядочного человека день доказывают и без того очевидное — на Западе задан курс на реинкарнацию фашизма. Но, как я уже говорила, нас нельзя запугать», — написала она в Telegram-канале.

«Страшно должно быть жителям Европы от собственного отражения в зеркале», — отметила она.