Уфа, 9 мая, 2022, 13:33 — ИА Регнум. Усиление ветра до 18 метров в секунду ожидается в Башкирии. Об этом 9 мая сообщает пресс-служба управления гражданской защиты Уфы.

Pixabay.com Гроза

Сообщается, что 9 мая по югу республики прогнозируется усиление ветра до 18 метров в секунду.

Днем 10 мая в регионе ожидается гроза, ночью порывы ветра могут достигать 18 метров в секунду.

Спасатели рекомендуют жителям при грозе и усилении ветра избегать нахождения около деревьев, хрупких построек, рекламных щитов, водоемов и металлических конструкций.

РанееИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии было нарушено электроснабжение в 380 частных жилых домах.