Тюмень, 9 мая 2022, 13:28 — REGNUM В Тюмени в честь празднования 77-летия Победы в Великой Отечественной войне состоялся парад — торжественное прохождение войск. Об этом сообщает информационный центр правительства региона.
В прохождении парадных расчётов, гарнизона, сводного духового оркестра и параде военной техники в Тюмени приняли участие более 1500 человек.
Прошли торжественным маршем курсанты Тюменского высшего военно-инженерного командного училища, «Аванпоста», учащиеся Президентского кадетского училища, юнармейцы, сотрудники МЧС, МВД и других силовых структур.
В механизированной колонне прошли 26 единиц боевой техники, в том числе бронеавтомобиль, бронетранспортёр, буксирно-моторные катера, машина радиационной, химической и биологической разведки.
Тюменцы с восторгом встречали защитников Отечества, подпевали гимну России и песням военных лет. Напомним, Парад Победы прошёл впервые после двухлетнего перерыва из-за ковидных ограничений.