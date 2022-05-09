Тюмень, 9 мая 2022, 13:28 — REGNUM В Тюмени в честь празднования 77-летия Победы в Великой Отечественной войне состоялся парад — торжественное прохождение войск. Об этом сообщает информационный центр правительства региона.

Парад Победы. Тюмень. 2022 год.
Парад Победы. Тюмень. 2022 год.
Информационный центр правительства Тюменской области

В прохождении парадных расчётов, гарнизона, сводного духового оркестра и параде военной техники в Тюмени приняли участие более 1500 человек.

Парад Победы. Тюмень. 2022 год.
Парад Победы. Тюмень. 2022 год.
Информационный центр правительства Тюменской области
Парад Победы. Тюмень. 2022 год.
Парад Победы. Тюмень. 2022 год.
Информационный центр правительства Тюменской области

Прошли торжественным маршем курсанты Тюменского высшего военно-инженерного командного училища, «Аванпоста», учащиеся Президентского кадетского училища, юнармейцы, сотрудники МЧС, МВД и других силовых структур.

Парад Победы. Тюмень. 2022 год.
Парад Победы. Тюмень. 2022 год.
Информационный центр правительства Тюменской области
Парад Победы. Тюмень. 2022 год.
Парад Победы. Тюмень. 2022 год.
Информационный центр правительства Тюменской области

В механизированной колонне прошли 26 единиц боевой техники, в том числе бронеавтомобиль, бронетранспортёр, буксирно-моторные катера, машина радиационной, химической и биологической разведки.

Парад Победы. Тюмень. 2022 год.
Парад Победы. Тюмень. 2022 год.
Информационный центр правительства Тюменской области
Парад Победы. Тюмень. 2022 год.
Парад Победы. Тюмень. 2022 год.
Информационный центр правительства Тюменской области

Тюменцы с восторгом встречали защитников Отечества, подпевали гимну России и песням военных лет. Напомним, Парад Победы прошёл впервые после двухлетнего перерыва из-за ковидных ограничений.