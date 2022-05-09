Тюмень, 9 мая, 2022, 13:28 — ИА Регнум. В Тюмени в честь празднования 77-летия Победы в Великой Отечественной войне состоялся парад — торжественное прохождение войск. Об этом сообщает информационный центр правительства региона.

Информационный центр правительства Тюменской области Парад Победы. Тюмень. 2022 год.

В прохождении парадных расчётов, гарнизона, сводного духового оркестра и параде военной техники в Тюмени приняли участие более 1500 человек.

Информационный центр правительства Тюменской области Парад Победы. Тюмень. 2022 год.

Информационный центр правительства Тюменской области Парад Победы. Тюмень. 2022 год.

Прошли торжественным маршем курсанты Тюменского высшего военно-инженерного командного училища, «Аванпоста», учащиеся Президентского кадетского училища, юнармейцы, сотрудники МЧС, МВД и других силовых структур.

Информационный центр правительства Тюменской области Парад Победы. Тюмень. 2022 год.

Информационный центр правительства Тюменской области Парад Победы. Тюмень. 2022 год.

В механизированной колонне прошли 26 единиц боевой техники, в том числе бронеавтомобиль, бронетранспортёр, буксирно-моторные катера, машина радиационной, химической и биологической разведки.

Информационный центр правительства Тюменской области Парад Победы. Тюмень. 2022 год.

Тюменцы с восторгом встречали защитников Отечества, подпевали гимну России и песням военных лет. Напомним, парад Победы прошёл впервые после двухлетнего перерыва из-за ковидных ограничений.