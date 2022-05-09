Дзержинск, Нижегородская область, , 13:27 — REGNUM Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы в Великой Отечественной войне начались в Дзержинске утром 9 мая. Самым масштабным стало шествие «Бессмертного полка». Об этом сообщили в пресс-службе города.

Бессмертный полк Иван Шилов © ИА REGNUM

Шествие «Бессмертного полка» прошло по улицам Дзержинска. В строю были представители национально-культурных центров, конфессий, некоммерческих и молодежных организаций Дзержинска, военнослужащие и трудовые коллективы заводов, внесших весомый вклад в Победу.

»В этом году Дзержинск впервые празднует День Победы в звании Города трудовой доблести. Тысячи дзержинцев в годы войны трудились на заводах, воевали на фронте и нередко ценой собственной жизни добывали Победу. И сегодня они вновь в победном строю благодаря своим детям, внукам и правнукам», — сказал мэр города Иван Носков, который прошел в Бессмертном полку с портретом своего деда.

Дзержинцы прошли по центру города — от площади Дзержинского до площади Героев по проспекту Ленина.