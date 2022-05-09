Ижевск, , 13:25 — REGNUM В сквере Победы в Ижевске 9 мая состоялась церемония возложения цветов к Монументу боевой и трудовой славы, посвящённому подвигу трудящихся Удмуртии в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов. В мероприятии приняли участие глава республики Александр Бречалов, члены правительства, депутаты Госсобрания региона и гордумы Ижевска, представители общественных организаций, а также жители и гости города.

Возложение цветов в Ижевске пресс-служба Госсовета Удмуртии

Память жертв Великой Отечественной войны почтили минутой молчания.

Праздничные мероприятия продолжил парад и шествие «Бессмертный полк». Затем стартовал легкоатлетический марафон «Эстафета мира».

Вечером на Центральной площади состоится «Бал Победы».

Как сообщало ИА REGNUM, в Удмуртии завершилась акция «Рядом с тобой живет ветеран», которая проходила в преддверии Дня Победы. За восемь дней концертные агитбригады на стилизованных фронтовых автомашинах посетили 44 двора, где живут ветераны Великой Отечественной войны.

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