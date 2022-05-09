9 мая 2022 | Время чтения 6 мин

Георгий Балаков, , 15:50 — REGNUM Ты простой Джон из американского штата Колорадо. Читаешь в соцсетях про то, как украинские трактористы с двустволками уничтожают 100 русских танков в минуту, пока оставшиеся без топлива и провизии Иваны дезертируют миллионами. После этого срочно пакуешь свой аирсофтный тактикул. Пока едешь в аэропорт, смакуешь, как будешь устраивать сафари на чумазых русских срочников с одной трехлинейкой на десятерых — прямо как в Ираке и Афганистане. Прилетаешь на Украину. Прибываешь в штаб «волонтеров», тусуешься с другими наёмниками, делаешь эпичные фоточки в военной разгрузке с автоматом наперевес. Вдруг в окно прилетает российский «Калибр» и убивает всю вашу сходочку на месте. Тебе отрывает ножки и попку. Последнее, что ты видишь, — как украинцы зачем-то переодевают ошметки твоего тела в российскую форму и фотографируют.

На Украине Иван Шилов © ИА REGNUM

Приведенный выше отрывок текста — это лишь малая толика народного творчества, которым жители России щедро высмеивают «успехи» иностранных наемников на Украине. С первых же дней спецоперации туда потянулись «искатели приключений» со всего мира. Однако те, кто гордо именовал себя «псы войны», на поверку оказались обычными чихуахуа, трусливо сбежавшими домой после первого же контакта с российской армией.

Шавки Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Западные соцсети и СМИ изобилуют рассказами о подобных «добровольцах», спешно ретировавшихся после первого же боя. По их признаниям, ситуация на Украине оказалась вовсе не такой, как они её себе представляли. Вместо разрозненных отрядов повстанцев им противостоят сильнейшие вооруженные силы России, нещадно уничтожающие противников. Украинская же сторона, по заверению иностранных наймитов, относилась к ним как к «пушечному мясу», не платила обещанных денег, не выдавала нормального вооружения и амуниции.

«Сброд со всего мира едет на Украину за «длинным долларом». Многим это кажется очень выгодным — им обещают 3 000 долларов в день за «охрану объектов» или службу в пресловутой «второй линии обороны», как в Ираке. Столкновение с реальностью боевых действий оказывается жестоким. Наемники либо бегут из пекла сломя голову, либо отбывают домой в гробах. Примечательно, что у всех этих солдат удачи на фото есть высшее образование. Таких людей, которые не нужны собственным странам даже с хорошим образованием, будет всё больше с учетом антироссийских санкций и падения экономик западных стран», — написал телерам-канал «Кремлёвская прачка», прикрепив к записи снимки нескольких страниц в соцсетях, которые принадлежат иностранным наёмникам, отправившимся на Украину.

Надо сказать, что из тысяч иностранцев, решивших встать на сторону киевского режима, некоторым посчастливилось превратиться в медийные личности, о которых активно писали СМИ. Пожалуй, главным фаворитом этой пропаганды с первых дней спецоперации стал канадский наёмник Оливье Лавинь-Ортиза по прозвищу «Вали», которого повсеместно называли «лучшим снайпером в мире». Особую популярность этот персонаж сыскал не только на Украине и Западе, но и в русофобской среде предателей-либералов. Некоторые из них даже пытались вести подсчёт, сколько российских солдат способен убить «профессионал такого уровня», и пришли к выводу, что в день этот канадец способен будет ликвидировать до 60 человек.

Оливье Лавинь-Ортиза Цитата из видео: #Война #Россия на #Украине.

Красивая картинка в СМИ, как это нередко бывает, имела мало общего с реальностью. Примерно через два месяца с момента начала спецоперации, канадская карета превратилась в тыкву, и «легендарный» стрелок сбежал из Украины домой. В Канаде он начал раздавать интервью местным СМИ, в которых заявил, что реальная ситуация в театре боевых действий имеет мало общего с тем, как представляют её массмедиа.

«В разговоре с La Presse Лавинь-Ортиз признался, что покинул Украину из-за страха за свою жизнь и желания увидеть семью. Последняя операция в рядах «Интернационального легиона» повергла его в шок: в окопе в Донбассе у него на глазах погибли два украинских призывника, разорванные снарядом российского танка. Вали клянется, что за два месяца боевых действий не убил ни одного российского солдата, никогда не был на передовой и стрелял только по окнам домов, чтобы напугать противника», — сообщил телеграм-канал «Рыбарь».

В своём интервью канадский снайпер подтвердил информацию об ужасном снабжении и обращении с иностранными бойцами. По его словам, наемникам приходилось самостоятельно добывать оружие и экипировку, пропитание они получали от мирных жителей. Есть и проблемы с координацией действий с украинским начальством — офицеры ВСУ попросту не знают, как использовать иностранцев. Лишь лучших из них вербуют в СБУ для специальных операций.

«Канадец разочарован в своем путешествии — боевые действия на Украине слишком отличаются от войны в Ираке и Афганистане: «Многие добровольцы ожидают, что это безопасно, но война — это полная противоположность, это ужасное разочарование», — отмечает «Рыбарь».

Вали также рассказал про слабую подготовку украинской армии, которая значительно сокращает её боевой потенциал и не оставляет шансов в борьбе с профессиональными российскими войсками.

«Украинские солдаты несут очень большие потери от снарядов и упускают много возможностей, потому что им не хватает технических знаний», — цитирует слова канадца ТГ-канал.

Вали также признался, что большинство иностранных наёмников, побывав на Украине, возвращаются домой разочарованными. Про себя же он говорит, что чудом остался цел, отмечает телеграм-канал «СИГНАЛ».

«Мне повезло, что я вообще ещё жив, мы ходили по грани», — приводит его слова автор поста.

ТГ-канал отмечает, что Вали вместе с ещё несколькими соотечественниками присоединились к «Нормандской бригаде» — частному наемническому формированию под командованием отставного канадского военного из Квебека с позывным «Хрульф». Однако члены бригады сразу стали проявлять недовольство, многие дезертировали. Трое наемников потом рассказали СМИ, что Хрульф обещал им выдать оружие и защитное снаряжение, но в итоге ничего не сделал. Некоторые из наемников находились в 40 километрах от фронта без бронежилетов.

«Дезертирство наёмников подтверждает и сам командир «Нормандской бригады» Хрульф. По его словам, всего дезертировали около 60 человек. Некоторые хотели заключить контракт на таких условиях, которые предоставляли бы им статус комбатанта и гарантировали медицинское обеспечение за счет украинских властей. Другие пытались создать мошенническую схему для хищения 500 000 долларов, предоставленных американцами. Особенно настроения упали, когда был нанесён удар по Яворовскому полигону, когда разом около 600 иностранных боевиков отправили на тот свет. Выжившие уехали и благодарили Бога, что выжили», — написал «СИГНАЛ».

Многие иностранные наёмники наивно ожидали, что всё будет легко и просто, но на практике оказалось иначе. Это стало ужасным разочарованием для «солдат удачи» со всего света. Снаряжение, еду, топливо наёмники добывали себе сами, киевский режим нисколько им в этом не содействовал, отмечает автор поста.

«История Вали и других наёмников — реальность, которую скрывают на Украине. Никакой организации, смерти пачками и дезертирство. Это не Сирия, не Ирак и не Карабах. Здесь всё серьезно: высокоточное оружие, ВКС и реальные боевые действия против профессиональной армии на своей земле. Украинские подразделения массово дезертируют, сдаются и пишут рапорты, отказываясь воевать. В украинской армии даже сейчас воровство: от техники до снаряжения. Это признают и военные, и независимые журналисты. По сути, дерутся только идейные нацисты, но их в первую очередь и истребляют», — подытожил «СИГНАЛ».

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