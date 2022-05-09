Новосибирск, 9 мая, 2022, 13:22 — ИА Регнум. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников присоединился к шествию «Бессмертного полка». Он прошёл вслед за военным парадом.

Правительство Новосибирской области «Бессмертный полк» в Новосибирске

«Фотография в нашей семье сохранилась только одного участника войны, моего деда, а героев в нашей семьи трое, сегодня я шёл не с фото, а с именами дедов и дяди. К сожалению, ни одного из них я не застал живыми: дядя погиб на фронте, деды рано ушли их жизни, — отметил Травников. — Если бы у меня была такая возможность, я расспросил бы их о боевом пути, о трудовой жизни, послевоенных годах».

По оценкам мэрии Новосибирска, акция «Бессмертный полк» собрала около 150 тысяч человек.