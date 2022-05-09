Санкт-Петербург, , 13:30 — REGNUM В рамках городских мероприятий, посвящённых Дню Победы, в Санкт-Петербурге 9 мая дали «Бал Победы». О памятной акции в Государственной академической капелле сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Акция памяти «Бал Победы» Татьяна Титаева © ИА REGNUM

Перед официальным началом мероприятия исполнили ставшую символом праздника песню «День Победы» в сопровождении оркестра. Затем с номером про голубей мира выступил детский коллектив, в который вошли участники студии «Гранат» и театра «Мир на ладошке».

«Бал Победы» посвятили тем, кто подарил нам Великую Победу. Открыла мероприятие директор Капеллы Ольга Хомова.

«Нам выпала высокая честь в этот День Победы, в этот великий праздник здесь, во дворах капеллы, в самом центре нашего великого города, Ленинграда, который выстоял в годы блокады, проводить акцию памяти», — сказала Ольга Хомова.

Бал проходил в виде мастер-класса. Распорядитель рассказывал истории возникновения различных видов танца, а затем подсказывал движения, которые учащиеся повторяли.

Воспитанники учебных заведений в костюмах, стилизованных под военное время, станцевали для жителей и гостей города несколько разноплановых танцев, от вальса до полонеза.

Акция памяти «Бал Победы» Татьяна Титаева © ИА REGNUM

На площади перед Капеллой военными реконструкторами была развернута полевая кухня, где всех угощали салом с хлебом.

Акция памяти «Бал Победы» Татьяна Титаева © ИА REGNUM

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