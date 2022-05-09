Санкт-Петербург, 9 мая, 2022, 13:30 — ИА Регнум. В рамках городских мероприятий, посвящённых Дню Победы, в Санкт-Петербурге 9 мая дали «Бал Победы». О памятной акции в Государственной академической капелле сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Татьяна Титаева ИА REGNUM Акция памяти «Бал Победы»

Перед официальным началом мероприятия исполнили ставшую символом праздника песню «День Победы» в сопровождении оркестра. Затем с номером про голубей мира выступил детский коллектив, в который вошли участники студии «Гранат» и театра «Мир на ладошке».

«Бал Победы» посвятили тем, кто подарил нам Великую Победу. Открыла мероприятие директор Капеллы Ольга Хомова.

«Нам выпала высокая честь в этот День Победы, в этот великий праздник здесь, во дворах капеллы, в самом центре нашего великого города, Ленинграда, который выстоял в годы блокады, проводить акцию памяти», — сказала Ольга Хомова.

Бал проходил в виде мастер-класса. Распорядитель рассказывал истории возникновения различных видов танца, а затем подсказывал движения, которые учащиеся повторяли.

Воспитанники учебных заведений в костюмах, стилизованных под военное время, станцевали для жителей и гостей города несколько разноплановых танцев, от вальса до полонеза.

Татьяна Титаева ИА REGNUM Акция памяти «Бал Победы»

На площади перед Капеллой военными реконструкторами была развернута полевая кухня, где всех угощали салом с хлебом.