Казань, , 13:17 — REGNUM За последние сутки в Татарии выявили 195 случаев заражения коронавирусом, накануне подтвердили 196 тестов. По данным общероссийского оперативного штаба на 9 мая, в больницы за минувший день доставили 26 человек.

Лабораторные исследования на коронавирус Kamgov.ru

В Татарии за время пандемии зарегистрировано 146 448 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 140 465 пациентов, скончались 1989 человек. За сутки выписали 200 пациентов, умерших нет.

Как сообщало ИА REGNUM, возможность проведения испытаний вакцины от коронавируса «Конвасэл» на лицах старше 60 лет рассматривает в 2022 году Федеральное медико-биологическое агентство России.

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