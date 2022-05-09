Тула, 9 мая, 2022, 13:16 — ИА Регнум. Парад Победы состоялся в Туле на площади Ленина в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 9 мая, сообщили в управлении пресс-службы правительства региона.

Управление пресс-службы правительства Тульской области Парад Победы в Туле

Парадом командовал заместитель начальника штаба 106-й гвардейской воздушно-десантной Тульской Краснознаменной ордена Кутузова дивизии, гвардии подполковник Андрей Богданов. Принимал парад временно исполняющий обязанности командира дивизии, гвардии полковник Алексей Быков. В параде приняли участие более 1000 человек, было задействовано более 40 единиц техники.

Перед началом парад жителей с Днём Победы поздравил губернатор Алексей Дюмин.

«Этот священный праздник отмечает вся наша страна. Каждый, кто верен памяти своих дедов и прадедов, для кого честь, справедливость и правда были и остаются основой человеческого достоинства. Все наши помыслы, самые светлые, добрые чувства обращены сегодня к поколению победителей. К тем, кто с оружием в руках на передовой и в тылу врага до последней капли крови защищал свою страну, кто дни и ночи, не зная отдыха, трудился на заводах, в колхозах и фабриках, делая все для фронта, все для Победы. Своей судьбой, своим выбором они подарили нам жизнь», — сказал Дюмин.

В память о защитниках Родины была объявлена минута молчания.

«Мы всегда защищали то, что для нас дорого и свято. Наши нынешние воины — достойные наследники победителей. Такие же герои, как и те, кто сражался в годы Великой Отечественной войны. Сегодня солдаты и офицеры Вооруженных Сил России и других силовых ведомств выполняют свой воинский долг во имя нашего будущего, будущего наших детей. Среди них — и наши земляки, военнослужащие 106-й гвардейской воздушно-десантной Тульской дивизии и регионального управления Росгвардии. Спасение мирных граждан, борьба за высшие принципы и свободы человека — все это дело правое. Честное. Так было, так есть и так будет», — добавил Алексей Дюмин.

Военный парад открыла сводная рота барабанщиков Тульского суворовского военного училища. Следом за ними вышла знаменная группа с Государственным флагом Российской Федерации и копией Знамени Победы — в ее составе военнослужащие 154-го отдельного комендантского Преображенского полка. За знаменной группой прошла рота почетного караула и военнослужащие в форме времен Великой Отечественной войны. По площади прошли десантники 106-й дивизии ВДВ. Также в параде приняли участие парадные расчеты Главного управления МЧС России по Тульской области и Тульского спасательного центра МЧС России, Федеральной службы судебных приставов, воспитанники Тульского суворовского военного училища, кадеты, юнармейцы, воспитанники регионального центра подготовки граждан к военной службе и центра детско-юношеского туризма и патриотического воспитания. Впервые участниками парада стали расчеты Военного учебного центра при Тульском государственном университете, кадетского учебного центра имени Героя России Евгения Юрьевича Рындина и атомного ракетного подводного крейсера стратегического назначения К-114 «ТУЛА».

Механизированную колонну парада возглавил легендарный советский танк Т-34, следом за ним прошла легендарная «Катюша» — советская боевая машина реактивной артиллерии БМ-13 на базе ЗИС-5, восстановленная специалистами научно-производственного объединения «СПЛАВ». Также на параде были представлены современные образцы вооружения, в том числе выпускаемые на заводах Тулы. Замкнули колонну образцы техники, не имеющие аналогов в мире: машины зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С1», и машины технического обслуживания и обеспечения боевых действий комплекса «Панцирь».

Сводный оркестр Тульского гарнизона исполнил мелодии из песен военных лет.