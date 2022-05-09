Самара, 9 мая, 2022, 13:26 — ИА Регнум. Мемориальная композиция, которая увековечила работу Советского информационного бюро в Куйбышеве в 1941—1942 годах, появилась 9 мая на фасаде шестого корпуса Самарского государственного технического университета. Об этом 9 мая сообщает пресс-служба этого учебного заведения.

Группа бойцов Калининского фронта за чтением сводок Совинформбюро. 1942

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Сообщается, что основной задачей Совинформбюро в годы Великой Отечественной войны было составление сводок о положении на фронтах, работе тыла, партизанском движении.

«Сообщения Совинформбюро, замирая, слушала вся страна — о начале и ходе войны и, конечно, о великой Победе. Мы гордимся своей историей и эту гордость несем в наших сердцах. Среди политеховцев и сейчас есть орденоносцы и боевые офицеры, и я уверен, что новое поколение, которое придет на смену нам, так же твердо будет стоять на русской земле и охранять ее», — приводит пресс-служба слова ректора ПолитехаДмитрия Быкова.

Мемориальная композиция была создана специалистами центра литейных технологий Политеха. В ее основе — доска, выполненная литьем из бронзы. На ней располагается надпись: «В этом здании в 1941—1942 годах работало Советское информационное бюро, внесшее неоценимый вклад в Победу». В композицию была добавлена точная копия уличного репродуктора времен Великой Отечественной войны.

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