Луганск, 9 мая, 2022, 13:14 — ИА Регнум. Украинские националисты осуществили обстрел жилого района в Новой Астрахани в ЛНР с использованием ракетного комплекса «Точка-У». Об этом 9 мая сообщает Народная милиция ЛНР.

Stealth 007 Символы ЛНР

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«В день празднования Великой Победы нацформирования с использованием тактического ракетного комплекса 9М79−1 «Точка-У» осуществили обстрел жилого района н. п. Новая Астрахань», — отмечается в сообщении.

Подразделения ПВО сбили ракету на подлете к населенному пункту, система экстренного оповещения позволила избежать жертв.

В результате обстрела повреждено здание почты по ул. Центральная 49, здание больницы и частные домостроения.