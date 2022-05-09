Пенза, 9 мая, 2022, 13:12 — ИА Регнум. В Пензенской области за минувший день подтвердили 87 случаев заражения коронавирусом, выписали 76 человек. Госпитализировали за сутки 25 ковид-пациентов, сообщает 9 мая общероссийский оперативный штаб.

tasnimnews.com Эпидемия коронавируса

Всего в Пензенской области зарегистрировали 185 524 случая заражения коронавирусом. Выздоровели за время пандемии 179 149 пациентов, скончались 5836 человек, из них трое — за сутки.

ИА REGNUM напоминает, в Пензенскую область поставили 640 доз препарата «Эвушелд» для доконтактной профилактики коронавируса.

Читайте также: В Пензенскую область доставили препарат для профилактики коронавируса