Белград, , 13:10 — REGNUM В центре Белграда в настоящее время проходит массовая шествие «Бессмертного полка». Об этом 9 мая сообщает РИА Новости.

Бессмертный полк Дарья Драй © ИА REGNUM

Отмечается, что участники акции собрались в 10:00 (11:.00 мск) на площади у памятника Вуку Стефановичу Караджичу в центре Белграда с флагами России и Сербии, портретами своих предков и транспарантами.

Кроме того, отмечается, что в акции участвуют министр по инновациям Сербии Ненад Попович, сотрудники посольства России во главе с послом Александром Боцан-Харченко, глава представительства Россотрудничества Евгений Баранов с коллегами, а также представители местных властей и общественных организаций.

Также указывается, что участники шествия с военными песнями дошли до мемориала Освободителям Белграда, на котором возложили венки и цветы к памятникам советских и югославских воинов-освободителей.

При этом уточняется, что в ходе церемонии возложения к ним присоединились спикер парламента Сербии Ивица Дачич, глава МВД республики Александр Вулин, сербский министр по делам соцзащиты и ветеранов Дария Кисич, а также послы Белоруссии и Казахстана Валерий Брылев и Мади Атамкулов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Омской области 9 мая, в День Победы, в шествии «Бессмертного полка» приняли участие 168 тысяч человек, в том числе 101 тысяча — в Омске.