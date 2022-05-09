Кызыл, , 13:08 — REGNUM На стадионе «Хуреш» в Туве состоялся турнир по национальной борьбе, посвящённый 77-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом рассказал глава республики Владислав Ховалыг, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Турнир по борьбе хуреш в Туве. 9 мая 2022 года Телеграмм-канала Владислава Ховалыга

На поле вышли 120 борцов, в том числе 32 спортсмена из Монголии. По словам главы региона, посмотреть на соревнования пришли многие жители и гости столицы.

«Все мы соскучились по масштабным мероприятиям, когда вокруг множество людей, с которыми можно разделить переживания за успехи спортсменов. Ковид — враг коварный, и борьба с ним ещё ведётся. Но мы достигли значительного прогресса, который и позволил нам проводить подобные мероприятия», — отметил он.