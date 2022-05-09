Брянск, , 13:17 — REGNUM Решением председателя антитеррористической комиссии в Брянской области на территории региона продлён высокий уровень террористической опасности, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 9 мая в пресс-службе областного правительства.

Полиция Анна Рыжкова © ИА REGNUM

«Жёлтый» уровень продлевается по 24 мая 2022 года включительно. Как подчеркнули в оперштабе, режим вводится для усиления работы спецслужб, но и граждане «должны в этот момент им помогать и быть более бдительными».

Как сообщало ИА REGNUM, высокий террористической опасности был введён в Брянской области с 11 апреля.