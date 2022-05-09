Саратов, 9 мая, 2022, 13:06 — ИА Регнум. За сутки в Саратовской области выявили 104 новых случая заражения коронавирусом, госпитализировали пять пациентов, выписали 115 человек. Об этом 9 мая сообщает региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Всего зарегистрировано 249 944 случая заражения коронавирусом, выздоровели 242 343 человека.

На стационарном лечении находятся 475 пациентов, на амбулаторном — 1392.

От последствий заражения COVID-19 скончались в регионе 5948 человек, умерших за последние сутки нет.

Как сообщало ИА REGNUM, подъем заболеваемости COVID-19 в России возможен в мае и июне. В крупных городах уже сейчас могут наблюдаться косвенные признаки новой волны заболевания.

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