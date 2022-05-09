Москва, , 13:06 — REGNUM Всего с начала проведения специальной военной операции на Украине уничтожены 160 самолетов и 118 вертолетов. Об этом 9 мая сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Игорь Конашенков Цитата из видео «Специальный брифинг Минобороны России об обстоятельствах крушения Ил-20 ВКС России у побережья Сирии». youtube.com

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Также уничтожены 783 беспилотных летательных аппарата, 2949 танков и других боевых бронированных машин, 299 зенитных ракетных комплексов, 342 установки реактивных систем залпового огня, 1423 орудия полевой артиллерии и миномета, и 2769 единиц военной автомобильной спецтехники.

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