Георгий Балаков, 9 мая 2022, 14:10 — REGNUM Ожидания всех тех, кто надеялся на возвращение Херсонской области в родную гавань, были вознаграждены. Секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак во время своего визита в этот регион прямо заявил: «Россия здесь навсегда. Это нужно до людей доносить». Цитата вызвала невероятной силы эмоциональный отзыв, причём как в российском, так и украинском сегменте Telegram.

Херсон
Херсон
Иван Шилов (с) ИА REGNUM
Андрей Турчак
Андрей Турчак
Дарья Антонова © ИА REGNUM

Ответом на подобные слова в украинских телеграм-каналах и чатах стала настоящая истерика. Причем многие пользователи там не стеснялись в выражениях в адрес не только российской стороны, но и жителей Херсонской области, угрожая массовыми расправами над местным населением, которое в подавляющем своём большинстве выражает симпатии к России. Этот факт, вероятно, стал для многих неонацистов неожиданностью. В ответ жители России высмеяли в популярных телеграм-чатах бешенство «майданутых» пользователей и попросили их сообщить, «какой украинский правитель основал Херсон», напоминая таким образом, что регион всегда был неотъемлемой частью России.

Эту историческую связь признают и в самой Херсонщине. Так, заместитель председателя военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что регион будет стремиться войти в состав России.

«Мы намерены жить в составе Российской Федерации и будем напоминать по темпам развития что-то близкое к Крыму. Регион будет стремиться стать субъектом Российской Федерации. Никто ни к чему не будет принуждать, но исконно русские земли должны вернуться в свое историческое русло культуры и ценностей», — цитирует его слова телеграм-канал «Сводки Ополчения Новороссии».

Знаковым событием с этой точки зрения стало изменение герба Херсонской области. Местные власти решили вернуть ему облик времен Российской империи, отмечает телеграм-канал Readovka.

«За основу нового герба взят первый герб Херсона и Херсонского уезда, утвержденный 7 октября 1803 года. На новом гербе в щите, имеющем золотое поле, изображен черный двуглавый коронованный орел. В его правой лапе — лавровая ветвь, а в левой — пламя. На груди орла в голубом щите изображен золотой крест», — сообщил ТГ-канал.

И что бы ни говорили сейчас украинские политики, действия Киева показывают, что там прекрасно осознают: Херсонская область для них потеряна. На это прямо указывает тот факт, что украинские операторы сотовой связи и интернета, а также банки перестали обслуживать этот регион.

«Турчак в Херсоне с утра: «Россия здесь навсегда». Вечерняя новость: украинские банки сворачивают свою деятельность в Херсонской области», — написал телеграм-канал «Константин Двинский Z».

И пока киевский режим выбрасывает регион из своей экономической и социальной системы, Россия, напротив, приступает к его интеграции, отмечает ТГ-канал.

«Граждане, проживающие на территории Херсонской области, будут иметь право получения российского гражданства. Об этом сообщил телеканал «Херсон и Запорожье — 24», который входит в структуру телерадиокомпании «Крым-24», со ссылкой на замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова», — сообщил автор поста.

Жители Херсона получили очередную партию гуманитарной помощи из России. Херсон
Жители Херсона получили очередную партию гуманитарной помощи из России. Херсон
Цитата из видео «Жители Херсона получили очередную партию гуманитарной помощи из России»

Как отмечает телеграм-канал «Образ будущего», проживающее на территории боевых действий население волнует вполне резонный вопрос: что будет после спецоперации. От этого зависит и настрой ополченцев: они хотят понимать, что их усилия и жертвы не напрасны, что никто больше не запретит людям их родной язык и не будет гнобить за «не ту» национальность. Россия, в свою очередь, всё активнее подаёт сигналы о том, что Донбасс будет интегрирован в её экономическое и административное пространство.

«Это выражается не только в словах Турчака, который вчера заверил жителей Херсона: «Россия здесь навсегда», но и в конкретных действиях. В ДНР и ЛНР, например, у телефонных номеров появился российский префикс +7. В совокупности с другими мерами — переходом в рублёвую зону, получением пособий и выплат из российского бюджета — всё это постепенно включает новые регионы в повседневную жизнь РФ», — сообщил автор поста.

По его мнению, своего рода ориентиром для «новоприбывших» территорий выступает Крым. Все видели разруху, в которой приходилось выживать полуострову при киевской власти. В итоге за прошедшие восемь лет он превратился в один из самых успешно развивающихся российских регионов. И это, безусловно, важный стимул для успешного завершения спецоперации — восстановление и мирная жизнь в стране, которая способна её дать.

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