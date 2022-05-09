Москва, , 13:03 — REGNUM За минувшие сутки силами ВС РФ сбиты в воздухе 12 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Шийковка, Балаклея, Цуповка, Гоптовка, Малые и Большие Проходы Харьковской области, Каменка Черкасской области, Брянка и Авдеевка Донецкой Народной Республики, Павловка Луганской Народной Республики. Об этом 9 мая сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

БПЛА Avilov Vzlet

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Также в районах населенных пунктов Изюм и Снежковка перехвачены три реактивных снаряда РСЗО «Смерч».

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