Тула, 9 мая, 2022, 13:02 — ИА Регнум. Традиционное шествие «Бессмертного полка» состоялось в Туле 9 мая, в день 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщили в управлении пресс-службы правительства Тульской области.

Управление пресс-службы правительства Тверской области «Бессмертный полк» в Туле

Шествие «Бессмертного полка» началось от улицы Менделеевской, прошло через площадь Ленина по главному проспекту, завершилось в Центральном парке культуры и отдыха им. П. П. Белоусова.

Парадную колонну «Бессмертного полка» возглавили ветераны Великой Отечественной войны — их провезли в открытых автомобилях. На протяжении всего маршрута шествие сопровождал Губернаторский духовой оркестр, который исполнял песни, собранные жителями региона в рамках проекта «45 песен Победы».

В числе участников «Бессмертного полка» прошёл и губернатор Алексей Дюмин, который пронёс портреты своих дедов.

Отметим, что шествия «Бессмертного полка» прошли в каждом районе области.