Ульяновск, , 13:01 — REGNUM В Ульяновске в День Победы выставлены образцы военной техники, с которой могут сфотографировать все желающие. Об этом сообщает администрация регионального центра.

День Победы Иван Шилов © ИА REGNUM

Выставка военной и спасательной техники развёрнута 9 мая на эспланаде в центре Ульяновска. К примеру, здесь представлено артиллерийское вооружение (120-миллиметровый миномёт и спаренная зенитная установка), комплекс войсковой привовоздушной обороны БУК-М-Э, состоящий из станции обнаружения целей и пусковой ракетной установки, производимыми на Ульяновском механическом заводе.

Также выставлены армейские автомобили: грузовик, автоцистерна, мобильная типография, мастерская ремонта технических средств, аппаратные полевой связи и инфокоммуникационный комплекс, радиорелейная и электростанция.

«Наибольшей популярностью у детей и взрослых пользуется танк Т-34-85, сфотографироваться на котором может каждый», — говорят организаторы.

Напомним, на бульваре Гончарова организовали выставку работ ульяновских фотографов «Солдаты Победы», в городских парках и скверах проходят книжно-иллюстративные выставки и мастер-классы. Завершится День Победы фейерверком.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ульяновске прошёл парад Победы. В нём приняли участие свыше 1 тыс. человека — всего 24 парадных расчёта. Также было представлено 18 единиц военной техники, а во главе механизированной колонны был легендарный советский танк Т-34.