Москва, , 13:01 — REGNUM В течение ночи российскими средствами противовоздушной обороны сбиты три самолёта воздушных сил Украины. Об этом 9 мая сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

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«Два МиГ-29 в районах Иверское и Новодонецкое ДНР, также один Су-25 в районе Погоновки Харьковской области», — отмечается в сообщении.

В районе острова Змеиный также уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата, в том числе два «Байрактар-ТБ2».

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