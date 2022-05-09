Белгород, , 13:02 — REGNUM Акция «Бессмертный полк» завершилась в Белгороде — колонны участников прошли через Соборную площадь, сообщает 9 мая корреспондент ИА REGNUM.

«Бессмертный полк» в Белгороде Пресс-служба администрации Белгорода

Шествие проводят в очном формате впервые с 2019 года. Участники акции собирались в 08:00 у Поклонного креста в честь Кирилла и Мефодия. Волна памяти прошла по Гражданскому проспекту к Соборной площади, а затем к музею-диораме.

В шествии приняли участие губернатор Вячеслав Гладков и мэр Белгорода Антон Иванов, как и сотни других белгородцев они несли в руках фотографии своих героев.