Чита, 9 мая, 2022, 12:58 — ИА Регнум. В столице Забайкалья 9 мая торжественно открыли информационный знак стелы «Чита — город трудовой доблести», сообщает пресс-служба правительства региона. Само сооружение осенью установят на углу улиц Ленина и Полины Осипенко напротив кинотеатра «Удокан». Именно эту площадку в результате онлайн-голосования выбрали 12 505 забайкальцев.

Правительство Забайкалья Чита стала Городом трудовой доблести

Как пояснила зампред правительства Забайкалья, председатель регионального отделения Российского военно-исторического общества Татьяна Цымпилова, историки, общественники, политологи, работники музеев и госархива провели большую работу по сбору подтверждающих право Читы на звание документов. Сбор подписей в поддержку инициативы стартовал весной 2021 года, было собрано почти 250 тысяч голосов.

«Совместно с Российским военно-историческим обществом, которое является оператором по проектированию и изготовлению стелы мы практически завершили эту работу. На этом проходимом месте в центре города разместится целый мемориальный комплекс, который будет гармонично вписан в городскую среду», — сказала Татьяна Цымпилова.

Как сообщало ИА REGNUM, на состоявшемся в сентябре 2021 года заседании оргкомитета «Победа» кроме Читы звания «Город трудовой доблести» удостоились еще 11 городов: Алдан (Якутия), Бологое (Тверская область), Воркута (Республика Коми), Дзержинск (Нижегородская область), Кемерово, Кострома, Лысьва (Пермский край), Мончегорск (Мурманская область), Оха (Сахалинская область), Ступино (Московская область), Сызрань (Самарская область).

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