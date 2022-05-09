Ростов-на-Дону, , 12:57 — REGNUM В Ростове-на-Дону воздушную часть парада Победы отменили из-за плохой видимости на аэродромах взлёта. Об этом сегодня, 9 мая, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

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В главном воздушном параде Победы на юге России, по последним данным, должны были принять участие 32 единицы техники. Однако самолёты и вертолёты не взмыли в небо «из-за низкой видимости на аэродромах взлёта».

ИА REGNUM отмечает, что репетиция воздушной части парада Победы состоялась в Ростове-на-Дону 7 мая. В нём должны были принять участие экипажи армейской, штурмовой, истребительной, бомбардировочной и военно-транспортной авиации из Ростовской области, Краснодарского и Ставропольского краёв.