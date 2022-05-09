Омск, , 12:57 — REGNUM В Омской области 9 мая, в День Победы, в шествии «Бессмертного полка» приняли участие 168 тысяч человек, в том числе 101 тысяча — в Омске. Как сообщили ИА REGNUM в областном правительстве, это стало рекордом для Омска за всю историю проведения акции в регионе.

«Бессмертный полк» в Омске Оmskportal.ru

Омичи прошли колонной по центральным улицам города с портретами своих родных — участников Великой Отечественной войны.

В шествии приняли участие власти Омской области и Омска — губернатор Александр Бурков и председатель Заксобрания Владимир Варнавский, мэр Омска Сергей Шелест и другие.

Шествие «Бессмертного полка» сопровождали волонтёры. Общая протяженность маршрута составила 5 километров. Завершилось шествие у мемориала «Слава героям» на Бульваре Победы концертной программой «Связующие нити Победы».

В облправительстве напомнили, что российские военнослужащие в настоящее время вновь ведут борьбу с неонацистами, защищая население Донбасса. После шествия «Бессмертного полка» полотно «Омская область — Донбассу» с пожеланиями от омичей отправят в Донбасс вместе с гуманитарной помощью.

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