Москва, 9 мая, 2022, 12:57 — ИА Регнум. Ракетными войсками и подразделениями артиллерии РФ поражены восемь пунктов управления. В результате ударов уничтожены до 350 националистов, выведены из строя 56 единиц военной техники. Об этом 9 мая сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM Ракетное оружие

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Также в районе Богодухова уничтожены четыре украинские установки реактивных систем залпового огня «Смерч» и одна пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-300.