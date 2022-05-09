Казань, 9 мая, 2022, 13:27 — ИА Регнум. В столице Татарии на площади Тысячелетия состоялся парад, посвященной 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Традиционно было вынесено Знамя Победы, государственные флаги России и Татарии. Затем организовали прямое включение с военного парада на Красной площади в Москве, сообщает пресс-служба главы РТ.

Kzn.ru Парад Победы в Казани

После трансляции перед собравшимися на казанской площади выступил глава республики Рустам Минниханов. Он поздравил всех с годовщиной Великой Победы многонационального народа над немецко-фашистскими захватчиками.

«Отдавая дань памяти подвигу и героизму наших ветеранов, по всей стране проходят парады Великой Победы. Мы поимённо вспоминаем всех, кто отдал свои жизни за свободу и независимость Отчизны, кто не покладая рук трудился на заводах и на колхозных полях, кто был замучен в фашистских застенках, умер от страшных лишений, голода и ран. Наш народ заплатил за победу огромную, невосполнимую цену», — сказал Минниханов.

Глава Татарии подчеркнул, что несмотря на все лишения и тяготы, народ выстоял, а подвиги земляков никогда не сотрутся из памяти. Затем он обратился к ветеранам и пожелал им здоровья, благополучия, мирного неба над головой.

В параде Победы в Казани приняли участие 25 расчетов. Строевым шагом по площади Тысячелетия прошли более 1 тыс. военнослужащих Казанского гарнизона, сотрудники МВД и МЧС, Росгвардии, курсанты военного училища, учащиеся кадетских классов, юнармейцы и суворовцы, представители республиканских общественных объединений.

Следом проехали 24 единицы военной и исторической техники, среди которой легендарные танки Т-34-85, ИС-3, Т-34 «Колхозник Татарии» (назван в честь танковой колонны, состоящей из 200 танков, переданной тружениками Татарстана фронту в 1943 году), знаменитые «Катюши», самоходная артиллерийская установка СУ-100, современные бронетранспортеры. Замыкали колонну 26 ретроавтомобилей.

Как сообщало ИА REGNUM, более 700 тыс. жителей Татарии защищали Родину, домой не вернулись более половины из них.

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