Москва, 9 мая, 2022, 12:54 — ИА Регнум. Ракетными войсками и подразделениями артиллерии РФ поражены 8 пунктов управления, 26 артиллерийских подразделений на огневых позициях, а также 211 районов сосредоточения живой силы и военной техники. Об этом 9 мая сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Цитата из видео «Специальный брифинг Минобороны России об обстоятельствах крушения Ил-20 ВКС России у побережья Сирии». youtube.com Игорь Конашенков

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Кроме того, оперативно-тактической и армейской авиацией РФ поражено за ночь 52 района сосредоточения личного состава и военной техники, а также склад боеприпасов в районе н. п. Глухов.