Москва, 9 мая, 2022, 12:55 — ИА Регнум. ГУП «Московский метрополитен» 18 мая 2022 года проведёт крупный тендер, связанный с трамвайной инфраструктурой. Начальная цена закупки превышает 1,37 млрд рублей, передаёт ИА REGNUM.

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Победитель должен будет провести капитальный ремонт трамвайных путей на 11 объектах трамвайной инфраструктуры в срок до 31 декабря 2022 года. Начальная цена — 1 370 088 373,11 рубля. По контракту предусмотрен аванс в размере 30%.

Среди объектов, на которых планируются работы, — улица Авиационная (от кольца у ст. метро «Щукинская» до узла «Авиационная ул., угол Трамвайного проезда»; от узла «Авиационная ул., угол Трамвайного проезда» до пересечения с ул. Пехотная), Оборотная петля у ст. метро Войковская до узла «ул. З. и А. Космодемьянских угол 1-го Новоподмосковного пер.» и другие участки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, тем временем в Свердловской области посредством концессии будет построена трамвайная ветка из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму. Проект оценивается почти в 2 млрд рублей.