Ржев, Тверская область, 9 мая, 2022, 12:53 — ИА Регнум. Памятные мероприятия к 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне состоялись 9 мая в городе Ржеве, в них принял участие губернатор Тверской области Игорь Руденя, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Тверской области.

Пресс-служба правительства Тверской области У Ржевского мемориала

Торжественное мероприятия состоялось у стелы «Ржев-город воинской славы», его участниками стали ветеран Великой Отечественной войны Надежда Веселова, несовершеннолетний узник фашистских лагерей, Герой Социалистического Труда Валентина Дударева, представители органов власти, жители и гости Ржева.

«Мы гордимся подвигом фронтового поколения, отстоявшего свободу и независимость нашей Родины, и мир на земле. Для жителей Тверской области воплощением силы нашего народа, его единства, стойкости и мужества всегда будет Ржевская битва. В те месяцы весь мир увидел: наш народ невозможно победить», — сказал Игорь Руденя.

В рамках праздничных мероприятий состоялось прохождение войск Ржевского гарнизона. В парадном строю прошли военнослужащие Ржевского соединения противовоздушной обороны имени трижды Героя Советского Союза маршала авиации А. И. Покрышкина, курсанты Военной академии Воздушно-космической обороны имени маршала Советского союза Г. К. Жукова, парадный расчет Академии Государственной противопожарной службы Министерства чрезвычайных ситуаций России, сотрудники УФСИН по Тверской области, учащиеся учебных заведений Ржева.

Участники мероприятия почтили минутой молчания память тех, кто не вернулся с полей сражений, возложили цветы к стеле «Ржев-город воинской славы» и Обелиску героям Великой Отечественной войны 1941–1945 годов.

Ржев находился в оккупации 17 месяцев, с 14 октября 1941 года. В конце января 1942 года в результате наступления советских войск на центральном участке советско-германского фронта образовался выступ, получивший название Ржевско-Вяземский плацдарм. Он охватывал территорию Ржева и соседних районов Калининской и Смоленской областей. Здесь развернулась Ржевская битва. Почетного звания «Город воинской славы» Ржев был удостоен 8 октября 2007 года.