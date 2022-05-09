Бишкек, 9 мая, 2022, 12:52 — ИА Регнум. Президент Киргизии Садыр Жапаров поздравил соотечественников с 77-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает пресс-служба главы государства сегодня, 9 Мая.

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Жапаров отметил, что День Победы — это всенародный праздник, ставший символом воинской доблести, мужества и славы.

«В этот день мы с особым чувством уважения вспоминаем беспримерный подвиг наших отцов и дедов, отважно сражавшихся на фронтах Великой Отечественной войны и самоотверженно трудившихся в тылу во имя Великой Победы, мирной жизни и свободы будущих поколений. Мы склоняем головы перед ветеранами, отдаем дань памяти павшим в боях и выражаем благодарность труженикам тыла», — сказал он.

Президент подчеркнул, что киргизстанцы не имеют права забывать тех, кому обязаны своей жизнью и своей свободой.

«Бессмертные подвиги отцов и дедов будут вечно сиять на небосклоне воинской славы как образец и эталон воинской доблести и чести, патриотизма, мужества и героизма. Пройдут годы, но никогда не будут преданы забвению имена наших земляков, героических солдат, всех тех, кто отдал жизнь во имя спасения человечества от фашизма, во имя счастья родной страны и всех народов на земле», — подытожил он.