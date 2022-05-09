Москва, , 12:52 — REGNUM Оперативно-тактической и армейской авиацией РФ поражено за ночь 52 района сосредоточения личного состава и военной техники, а также склад боеприпасов в районе н.п. Глухов. Об этом 9 мая сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

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Также в районе н.п. Арциз Одесской области высокоточными ракетами «Оникс» берегового ракетного комплекса «Бастион» уничтожены на площадке подскока украинские вертолеты.

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