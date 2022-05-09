Йошкар-Ола, 9 мая, 2022, 12:52 — ИА Регнум. С 77-й годовщиной Великой Победы поздравил ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла и всех жителей республики глава Марий Эл Александр Евстифеев.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM День Победы в Балашихе

«9 Мая — священная дата для нашей страны, которая является символом национального триумфа и патриотизма, стойкости и самоотверженности народа. Четыре долгих года продолжалась самая кровопролитная война, которая закончилась полным разгромом фашистских войск», — подчеркнул глава региона.

Евстифеев выразил огромную признательность ветеранам. Именно благодаря им сегодня можно строить планы, радоваться каждому дню и без страха смотреть в будущее.

«День Победы был и остается самым почитаемым и любимым праздником в жизни россиян, когда каждый особенно ярко чувствует гордость за свою историю, ощущает ценность подвига наших солдат, победивших фашизм. Героизм народа навсегда останется в памяти многих поколений наших соотечественников, а слава героев тех времён никогда не померкнет», — уверен глава Марий Эл. Он пожелал согражданам крепкого здоровья, счастья, мира и благополучия.

ИА REGNUM напоминает, в годы войны на фронт ушли более 140 тыс. жителей Марий Эл, каждый второй из них не вернулся. Более 40 уроженцев республики удостоены высокого звания Героя Советского Союза.