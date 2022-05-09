Москва, 9 мая, 2022, 12:50 — ИА Регнум. В районе населенного пункта Арциз Одесской области высокоточными ракетами «Оникс» берегового ракетного комплекса «Бастион» уничтожены на площадке подскока украинские вертолеты. Об этом 9 мая сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Mil.ru Стрельбы крылатыми ракетами «Оникс» из берегового ракетного комплекса «Бастион»

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Кроме того, высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС РФ уничтожены в районе н. п. Попасная два пункта управления и украинская батарея реактивных систем залпового огня «Град».