Ташкент, , 12:48 — REGNUM На Волгоградском мемориальном кладбище в Ташкенте прошла церемония возложения цветов, в ней приняли участие дипломаты, общественность, руководство РАТС ШОС, Объединения ветеранов-афганцев, журналисты.

Как передает корреспондент ИА REGNUM, под звуки военного оркестра послы стран СНГ, во главе с главой дипмиссии РФ Олегом Мальгиновым возложили венки к мемориалу «Скорбящая мать» и вечному огню.

Звучали песни военных лет, многие граждане пришли с фотографиями своих родственников, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Волгоградское мемориальное кладбище было образовано в годы Великой Отечественной войны, на этом месте в 1941—1945 годы был фронтовой госпиталь, куда привозили на лечение раненых солдат и офицеров.

По некоторым данным, на кладбище похоронены более 1200 фронтовиков, на их могилах установлены мраморные плиты с именами и годами жизни.

Мемориальный комплекс занимает большую территорию. Широкие ступеньки образуют аллею, по бокам которой стоят мраморные постаменты, на них отмечены города-герои. Аллея ведет к мемориалу воинского кладбища «Скорбящая мать» и вечному огню, а рядом стоят мемориальные стены в честь Героев Советского Союза. После войны на этом кладбище продолжали хоронить героев Советского Союза — уроженцев Узбекистана. На некоторых могилах установлены бронзовые бюсты.