Уфа, 9 мая, 2022, 12:46 — ИА Регнум. Два человека погибли в результате дорожно-транспортного происшествия в Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Пресс-служба УМВД по Оренбургской области ДТП

Сообщается, что днем 9 мая спасатели Альшеевского района получили информацию о том, что на 89 км автотрассы Чишмы-Киргиз-Мияки столкнулись два легковых автомобиля «Volkswagen Polo» и «Ford Focus» с последующим возгоранием.

Сотрудники спасательного ведомства приняли меры по извлечению пострадавших и тушению автотранспортных средств.

«К сожалению, в результате ДТП пострадало пять человек, из которых два погибло, трое доставлены в Раевскую ЦРБ», — сообщает пресс-служба.

Отмечается, что двое погибших — из автомобиля Volkswagen Polo: мужчины 1992 и 1993 годов рождения.

Три человека госпитализировано: мужчина 1988 года рождения, женщина 1992 года рождения и девочка 2013 года рождения. Все находятся в сознании.

Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.