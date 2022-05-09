Москва, 9 мая, 2022, 12:46 — ИА Регнум. Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России в течении ночи уничтожены в районе населенного пункта Попасная два пункта управления и украинская батарея реактивных систем залпового огня «Град». Об этом 9 мая сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Цитата из видео «Специальный брифинг Минобороны России об обстоятельствах крушения Ил-20 ВКС России у побережья Сирии». youtube.com Игорь Конашенков

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«Также в районе Лисичанска — 18 районов сосредоточения живой силы и военной техники, в районе Золотого уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США», — отмечается в сообщении.