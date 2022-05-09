Москва, 9 мая, 2022, 12:45 — ИА Регнум. Число госпитализаций пациентов с новой коронавирусной инфекцией за истекшие сутки снизилось на 7% в сравнении с предыдущим днём. 9 мая об этом сообщает федеральный оперативный штаб.

Дарья Драй ИА REGNUM COVID-19

За истекшие сутки медики выявили 5030 новых случаев COVID-19. Выздоровели после перенесённой болезни 5959 человек, госпитализировано 1218 пациентов. 103 человека умерли от последствий COVID-19.

Средний показатель госпитализации за прошедшую неделю составил 9,6 случаев на 100 тыс. населения. В сравнении с предыдущей неделей этот показатель снизился на 15%. Заболеваемость за прошедшую неделю снизилась на 27% до 25,27 случаев на 100 тыс. населения.

Смертность от COVID-19 в России в мае 2022 года опустилась до минимальных значений с осени 2020 года. Пик смертности от новой коронавирусной инфекции в России пришёлся на ноябрь и декабрь 2021 года.