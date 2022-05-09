Ульяновск, 9 мая 2022, 12:44 — REGNUM В Ульяновске прошёл праздничный парад. В нём приняли участие более 1 тыс. человек, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе губернатора Ульяновской области.
День Победы в региональном центре начался с возложения гирлянды памяти и славы на площади 30-летия Победы, затем на Соборной площади для ветеранов Великой Отечественной войны, «детей войны», тружеников тыла состоялось торжественное прохождение войск Ульяновского территориального гарнизона.
По данным властей, в торжественном шествии приняли участие более 1 тыс. человек, военный оркестр и 18 единиц военной техники — всего было представлено 24 парадных расчёта. По традиции открыл мероприятие парадный расчёт барабанщиков Ульяновского гвардейского дважды Краснознаменного Ордена Красной Звезды суворовского военного училища, а во главе механизированной колонны был легендарный советский танк Т-34.
Также в построении и параде приняли участие представители правоохранительных структур и регионального учебного центра войск связи, полк военно-транспортной авиации, юнармейцы, кадеты, курсанты авиационного института. Кроме того, были включены отряды в исторической форме одежды времён Великой Отечественной войны.
Открывая парад, губернатор Ульяновской области Алексей Русских подчеркнул, что «сила нашего народа в сплочении, самоотверженности, ответственности и любви к своей Родине», чему современное поколение учится у «поколения Победителей».
Глава региона также выразил благодарность тем, кто сегодня «стоит на страже мира и покоя»:
Напомним, что ранее губернатор подчёркивал важность сохранения памяти о Великой Отечественной войне, подчеркнув, что «наш долг сегодня — не позволить общенародному празднику, символу единства, славы и доблести, утратить своё историческое значение».
Как сообщало ИА REGNUM, на площади 30-летия Победы в Ульяновске с участием ветеранов и тружеников тыла прошёл митинг-реквием в память о павших в боях солдатах. Помимо этого, состоялось торжественное возложение гирлянды славы и венков памяти к Вечному огню. Суворовцы вручили ветеранам войны цветы, а школьники подарили им свои рисунки. Завершилось мероприятие исполнением песен военных лет.
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