Ульяновск, 9 мая, 2022, 12:44 — ИА Регнум. В Ульяновске прошёл праздничный парад. В нём приняли участие более 1 тыс. человек, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе губернатора Ульяновской области.

https://ulgov.ru/ Во время парада Победы в Ульяновске

День Победы в региональном центре начался с возложения гирлянды памяти и славы на площади 30-летия Победы, затем на Соборной площади для ветеранов Великой Отечественной войны, «детей войны», тружеников тыла состоялось торжественное прохождение войск Ульяновского территориального гарнизона.

По данным властей, в торжественном шествии приняли участие более 1 тыс. человек, военный оркестр и 18 единиц военной техники — всего было представлено 24 парадных расчёта. По традиции открыл мероприятие парадный расчёт барабанщиков Ульяновского гвардейского дважды Краснознаменного Ордена Красной Звезды суворовского военного училища, а во главе механизированной колонны был легендарный советский танк Т-34.

Также в построении и параде приняли участие представители правоохранительных структур и регионального учебного центра войск связи, полк военно-транспортной авиации, юнармейцы, кадеты, курсанты авиационного института. Кроме того, были включены отряды в исторической форме одежды времён Великой Отечественной войны.

Открывая парад, губернатор Ульяновской области Алексей Русских подчеркнул, что «сила нашего народа в сплочении, самоотверженности, ответственности и любви к своей Родине», чему современное поколение учится у «поколения Победителей».

«Убеждён, что мы непременно защитим, сохраним, преумножим свои святые ценности, как это сделали солдаты Победы […] И обязательно передадим их своим потомкам. Мы не позволим оболгать и переписать свою историю», — подчеркнул Алексей Русских.

Глава региона также выразил благодарность тем, кто сегодня «стоит на страже мира и покоя»:

«Выражаем признательность нашим военнослужащим, представителям всех силовых структур России, и, прежде всего, тем, кто в настоящее время выполняет свой воинский долг».

Напомним, что ранее губернатор подчёркивал важность сохранения памяти о Великой Отечественной войне, подчеркнув, что «наш долг сегодня — не позволить общенародному празднику, символу единства, славы и доблести, утратить своё историческое значение».

Как сообщало ИА REGNUM, на площади 30-летия Победы в Ульяновске с участием ветеранов и тружеников тыла прошёл митинг-реквием в память о павших в боях солдатах. Помимо этого, состоялось торжественное возложение гирлянды славы и венков памяти к Вечному огню. Суворовцы вручили ветеранам войны цветы, а школьники подарили им свои рисунки. Завершилось мероприятие исполнением песен военных лет.