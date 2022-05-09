Томск, , 12:43 — REGNUM Шествие «Бессмертного полка» в Томске возглавил губернатор Томской области Сергей Жвачкин. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной администрации.

photo 2022-05-09 17-39-46 Администрация Томской области

Всего в рамках акции по центральному проспекту Томска от площади Новособорной до Мемориала боевой и трудовой славы томичей в Лагерном саду 9 мая прошли десятки тысяч горожан.

«Шествие традиционно возглавили колонны с портретами маршалов Победы и героев-томичей и Знаменем Победы», — добавили в администрации Томска.

Глава региона нёс портрет своего деда Игната Константиновича Мышанского, в числе первых ушедшего на фронт после начала войны и погибшего в сентябре 1943 года в боях под Волновахой на Донбассе.